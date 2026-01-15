Писториус увидел вызов всему миру в свитере Лаврова с надписью "СССР"

Министр обороны ФРГ Борис Писториус усмотрел в свитере с надписью "СССР" министра иностранных дел России Сергея Лаврова вызов США и всему миру. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на статью германского министра для газеты Zeit.

© Российская Газета

Напомним, Сергей Лавров появился в свитере с надписью "СССР" в августе прошлого года, когда прилетел на Аляску, где прошли российско-американские переговоры с участием президента России Владимира Путина.

Позже Лавров рассказал, что американцы отреагировали на его появление в свитере с буквами СССР "без всяких истерик", а госсекретарь США Марко Рубио даже признался, что ему "понравилась эта рубашка".

Писториус неожиданно вспомнил о свитере российского министра в контексте рассуждений о необходимости сохранения военного присутствия США в Европе.

По его мнению, якобы притязание России на демонстрацию своей силы далеко за пределы Европы соответствуют надписи на свитере Сергея Лаврова.

"Это явный, глобальный вызов прежде всего США", - утверждает Писториус в статье.

Он также назвал свитер дипломата "примером ревизионизма".

Напомним, в декабре прошлого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг публикацию Reuters со ссылкой на данные американских спецслужб о якобы существующих планах Путина восстановить "Советскую империю и напасть" на Восточную Европу. Это абсолютно не соответствует действительности, подчеркнул Песков.

Сам Владимир Путин в интервью телеканалу India Today заявил, что не стремится к возрождению Советского Союза. Это не имеет смысла, поскольку радикально изменит национальный и религиозный состав Российской Федерации, пояснил российский лидер.