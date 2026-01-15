Трамп заявил, что не в курсе планов поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву

Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с агентством Reuters, что ему неизвестно о возможной предстоящей поездке в Москву его специального посланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера.

"Трамп сообщил, что ему неизвестно о потенциальной предстоящей поездке в Москву Уиткоффа и Кушнера", - пишет издание.

Напомним, что агентство Bloomberg сообщало о подготовке Уиткоффа и Кушнера к новому раунду переговоров в российской столице, который может состояться уже в январе.

Ранее президент США Дональд Трамп в эксклюзивном интервью агентству Reuters заявил, что Россия готова к заключению сделки по украинскому урегулированию, однако, по его мнению, виноват в промедлении президент Украины Владимир Зеленский.