Уиткофф и Арагчи обсудили ситуацию в Иране

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в минувшие выходные связался со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом на фоне угроз президента США Дональда Трампа применить военную силу в поддержку недавних протестов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника.
По данным портала, Арагчи и Уиткофф обсуждали возможность проведения встречи в ближайшие дни, при этом не ясно, общались ли они по телефону или посредством текстовых сообщений.
Уточняется, что это первое свидетельство, что прямой канал связи между Вашингтоном и Тегераном по-прежнему открыт, несмотря на тупиковую ситуацию в ядерных переговорах и обмен угрозами между двумя странами.
Ранее стало известно, что авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США перебрасывается на Ближний Восток из акватории Южно-Китайского моря. Отмечается, что переброска происходит на фоне напряженности с Ираном.