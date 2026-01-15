Шесть стран направили военных в Гренландию на фоне угроз Трампа

Франция, Германия, Швеция и Норвегия отправят в Гренландию свои войска на фоне растущего напряжения вокруг претензий США на остров и угроз американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Бундесвер по приглашению Дании направил в столицу Гренландии Нуук 13 своих военнослужащих. Как сообщает немецкое Минобороны, Берлин преследует цель «изучить возможности потенциального военного участия в обеспечении безопасности Дании в регионе, например, в сфере морского наблюдения». Норвегия направит в Гренландию двух военнослужащих.

О намерении Парижа принять участие в военной миссии в Гренландии сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник.

МИД Дании: война за Гренландию станет концом НАТО

Швеция также заявила о своем участии в европейской военной миссии. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон пояснил в соцсети Х, что речь идет о нескольких офицерах шведских вооруженных сил.

«Вместе они будут готовить мероприятия в рамках датских учений «Операция арктический страж», — написал он, добавив, что военные были направлены по просьбе Дании.

Также своё военное присутствие нарастит сама Дания. Как пишет Politico со ссылкой на источник, в участие в миссии примут войска Нидерландов и Канады.