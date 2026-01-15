Западные страны систематически стремятся разрушить Россию изнутри, заявила экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль, передает Первый канал.

В «Шоу Вована и Лексуса» пранкеры попросили Кнайсль прокомментировать недавний розыгрыш, в котором фигурирует один из руководителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Юлиан Булай. Румынский политик открыто рассказал о своем нежелании видеть Россию единой и высказался за ее этническое дробление.

Экс-глава МИД Австрии рассказала о враждебности Европы по отношению к России

«Существует систематическое стремление разрушить Россию изнутри», — подчеркнула Кнайсль. Она добавила, что Запад использует механизмы дестабилизации, которые применялись в начале XX века. Тогда утверждалось, что Россию невозможно уничтожить на поле боя, а добиться этого можно лишь через внутренний подрыв.

