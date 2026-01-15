МИД Дании: война за Гренландию станет концом НАТО

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен допустил, что США могут попытаться получить контроль над Гренландией. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Однако выразил уверенность, что остров этого не захочет.

«Вероятно, США могут попытаться сделать это. Но не может быть такого, что Гренландия захочет всего этого», — заявил он.

Расмуссен подчеркнул, что военное вторжение США в Гренландию означало бы конец НАТО. Он также выразил надежду, что до такого сценария дело не дойдёт.