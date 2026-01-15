Власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной

Власти Ирана временно закрыли воздушное пространство страны, сообщает сервис Flightradar24.

В соответствии с новым уведомлением NOTAM исключение делается только для международных рейсов, «на которые дается разрешение». Документ остается в силе чуть более двух часов, сообщает Flightradar24 в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Иран решил подготовиться к отключению от глобального интернета

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана закрыли воздушное пространство у границы с Ираком. В Иране митинги переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка.