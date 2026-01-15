Американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor в своем прогнозе на 2026 год отмечает, что вероятность мирного урегулирования конфликта на Украине возрастает. Однако возможное соглашение будет носить «хрупкий» характер и в преимущественной степени отвечать интересам России.

По оценкам экспертов компании, дополнительным фактором, способствующим поиску мирного решения, станут выборы в конгресс США, намеченные на осень 2026 года. В Stratfor полагают, что в случае победы Демократической партии у Москвы может появиться стимул пойти на сделку на более приемлемых для себя условиях, чем в ситуации с «враждебно настроенным» конгрессом.

Аналитики ожидают, что администрация США продолжит оказывать дипломатическое давление как на Россию, так и на Украину с целью добиться заключения мирного соглашения. При этом, по их мнению, Вашингтон способен задействовать и дополнительные инструменты влияния — от ужесточения санкционного режима в отношении России и наращивания военной поддержки Киева до угрозы сокращения или прекращения поставок вооружений и разведданных украинской стороне.

Stratfor (Strategic Forecasting Inc.) была создана в 1996 году. Компания специализируется на сборе и обработке информации, на основе которой готовит экономические и геополитические прогнозы. Журнал Barron's характеризовал Stratfor как «теневое ЦРУ», указывая на сходство форматов ее работы с деятельностью Центрального разведывательного управления США.

Инициатором создания компании в 1996 году выступил политолог консервативного толка Джордж Фридман. Широкую известность Stratfor получила в конце 1990-х годов благодаря публикации аналитических материалов и экспертных комментариев в период бомбардировок Югославии в 1999 году. Согласно прогнозу Stratfor, Москва намерена продолжать дипломатические контакты с Вашингтоном, параллельно ведя наступательные действия на поле боя.