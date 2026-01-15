Германия отправит военных в Гренландию уже на этой неделе

Немецкие военнослужащие (Бундесвер) в ближайшие дни отправятся в Гренландию. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники в правительстве и бундестаге.

По данным издания, уже в четверг на остров может прибыть передовая разведывательная группа Бундесвера. В Министерстве обороны ФРГ отказались комментировать информацию, заявив, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения.

Depeche: Франция направит военных в Гренландию в рамках миссии европейских стран

Информация появилась на фоне заявлений президента США Дональда Трампа от 5 января о планах Вашингтона захватить Гренландию для обеспечения национальной безопасности. Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты «так или иначе» получат контроль над островом.

Ранее МК писал, что Британия также обсуждает отправку военных в Гренландию, чтобы остановить Трампа. В диалоге участвует Франция. Кроме того, американский лидер опасается захвата острова Россией или КНР.