Между Зеленским и Кличко произошла заочная перепалка на фоне блэкаута

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко произошла заочная перепалка на фоне блэкаута в украинской столице, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

По его данным, в своем обращении Зеленский заявил, что Киев, по его оценке, сделал «значительно меньше», чем другие регионы, и в последние дни он «не видит необходимой интенсивности работы». В связи с этим лидер страны призвал срочно принимать решения.

Зеленский раскритиковал Кличко

Кличко написал ответ, обвинив Зеленского и лояльных ему спикеров в «сплошном хейте».

«Какой "интенсивности" в работе Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит, в частности, в последние дни, как он сказал?», — задался вопросом мэр столицы.

Ранее Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность столицы к ударам по объектам энергетической инфраструктуры.