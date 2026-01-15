Между Зеленским и Кличко произошла заочная перепалка на фоне блэкаута
Между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко произошла заочная перепалка на фоне блэкаута в украинской столице, пишет Telegram-канал «Политика Страны».
По его данным, в своем обращении Зеленский заявил, что Киев, по его оценке, сделал «значительно меньше», чем другие регионы, и в последние дни он «не видит необходимой интенсивности работы». В связи с этим лидер страны призвал срочно принимать решения.
Зеленский раскритиковал Кличко
Кличко написал ответ, обвинив Зеленского и лояльных ему спикеров в «сплошном хейте».
«Какой "интенсивности" в работе Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит, в частности, в последние дни, как он сказал?», — задался вопросом мэр столицы.
Ранее Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность столицы к ударам по объектам энергетической инфраструктуры.
«Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более, когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Наиболее обеспеченный финансами город Украины, и должны быть все необходимые резервные схемы», — сказал он.