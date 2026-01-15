Трамп раскрыл секрет своего ясного ума

Президент США Дональд Трамп признался, что сохранять ум ясным ему помогает молоко. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

"Молоко улучшит ваши когнитивные способности... Я прошел множество тестов. И справился с каждым из них, потому что пью молоко," - цитирует РИА Новости Трампа.

Американский лидер добавил, что он всегда с нетерпением ждет возможности насладиться этим напитком, когда открывает холодильник.

На этой встрече в Белом доме также присутствовали дети. Одного из них Трамп наградил медалью за доклад о том, как изготавливается молоко.

Ранее Трамп утверждал, что его высокие результаты в тестах на умственные способности удивили даже врачей. При этом он не упускал возможности напомнить, что только бывшие президенты-демократы Джо Байден и Барак Обама не проходили подобные испытания.