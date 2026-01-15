Еще одна страна ЕС направит военных в Гренландию

Франция направит своих военных в Гренландию в рамках миссии европейских стран. Об этом сообщает La Depeche со ссылкой на французскую армию.

© Газета.ru

«Французские солдаты будут участвовать в европейской военной миссии в Гренландии вместе с другими европейскими странами, объявила французская армия без дальнейших подробностей», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что немецкие военнослужащие уже на этой неделе отправятся в Гренландию.

Трамп отверг вопрос о готовности силой захватить Гренландию

5 января президент США Дональд Трамп заявил о планах его страны захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем политик подчеркнул, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат остров.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что «планы Соединенных Штатов по присоединению Гренландии были еще в 60-е годы 19 века», поэтому идея Трампа — это не «экстравагантные разговоры».

Ранее Медведев заявил, что Европа «сдаст» Гренландию США.