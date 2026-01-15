Трамп отверг вопрос о готовности силой захватить Гренландию

Президент США Дональд Трамп отверг вопрос журналистки о готовности применить силу для захвата Гренландии, обвинив ее в приписывании ему подобных планов. Его слова приводит РИА Новости.

Газета.ru

«Вы это утверждаете. Вы говорите мне, что именно я собираюсь сделать, но вы не знаете, что именно я собираюсь делать», — подчеркнул он.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность США. Затем политик подчеркнул, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат остров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ на это заявила, что захват Гренландии американцами может стать концом для НАТО. В свою очередь, премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сообщил, что остров не продается, а его население не желает становиться американцами.

Ранее Путин назвал серьезным намерение Трампа присоединить Гренландию.