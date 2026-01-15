В МИД Гренландии заявили, что остров не хочет быть частью США

Гренландия не хочет входить в состав США, но намерена укреплять сотрудничество с Вашингтоном, заявила глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт после встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.ru

По ее словам, очень важно подчеркнуть, насколько для Гренландии важно укреплять сотрудничество с США, но это не значит, что остров хочет принадлежать Вашингтону.

До этого глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что ему вместе с Моцфельдтом не удалось изменить позицию США.

Дания заявила о расхождениях во взглядах с США по Гренландии

14 января в Белом доме прошла встреча Вэнса и Рубио с Расмуссеном и Мотцфельдт. Переговоры состоялись на фоне недавнего заявления американского президента Дональда Трампа, который потребовал от Дании «немедленно убраться» из Гренландии.

5 января лидер США заявил о планах его страны захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем политик подчеркнул, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат остров.

Ранее Медведев заявил, что Европа «сдаст» Гренландию США.