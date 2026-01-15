Применение российских гиперзвуковых ракет «Орешник» для удара по объектам во Львове стало, по мнению издания The National Interest, точным сигналом для стран НАТО.

В публикации утверждается, что этот удар продемонстрировал способность России использовать ракеты с ядерным потенциалом, против которых западные системы ПРО бессильны.

MWM: "Орешник" может наносить гиперзвуковые удары по материковой части США

Как отметили в Минобороны РФ, массированная атака была ответом на попытку удара по резиденции президента Владимира Путина и вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, уничтожив его цеха, склады с беспилотниками и инфраструктуру аэродрома.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Европа «сдаст» Гренландию США.