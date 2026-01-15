Экс-премьер Украины задался вопросом о судьбе предоставленных Западом Киеву денег

Экс-премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале задался вопросом о судьбе предоставленных Западом Киеву денег, допустив, что они могли быть растрачены.

«Меня поразила огромнейшая сумма, которую западные страны влили в войну на Украине. Я ее называю, а у самого в голове не очень укладывается!» — заявил политик.

Экс-премьер Азаров возмутился количеством помощи Евросоюза Киеву, которая была украдена

По его словам, с 2022 по 2025 год Киев получил 568 миллиардов долларов. Если эту сумму поделить на все население страны, каждый украинец мог бы получить по 20 тысяч долларов. Азаров задался вопросом, куда делись предоставленные западными союзниками средства.

Ранее экс-премьер оценил план президента Владимира Зеленского сохранить численность Вооруженных сил Украины на уровне 800 тысяч человек в мирное время и назвал эту идею невозможной.