Трамп заявил, что убийства в Иране прекратились

Президент США Дональд Трамп заявил, что убийства протестующих в Иране прекратились. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время разговора с журналистами. По словам Трампа, США получили информацию о том, что власти Ирана не планируют продолжать казни протестующих, поэтому смерти иранцев прекращаются. Кто именно передал США такую информацию, Трамп не уточнил.

«Нам сказали, что убийства в Иране прекращаются, они прекратились. В планах нет казней, ни одной казни. Мне об этом сообщили хорошие источники», — заявил он.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа получила список из особо важных объектов на территории Ирана, которые могут стать целью потенциального удара со стороны американских сил.