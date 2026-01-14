Трамп заявил о задержании виновного в утечке информации о Венесуэле

ТАСС

Власти США задержали человека, который, по их сведениям, несет ответственность за раскрытие информации американской стороны, касающейся Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

© Global Look Press
"Еще одна очень важная, по моему мнению, вещь состоит в том, что был выявлен тот, через кого шла утечка [данных]. И он сейчас в тюрьме. Это тот, кто слил информацию о Венесуэле", - отметил американский лидер, назвав этого человека "очень плохим". "Он, вероятно, проведет там (за решеткой - прим. ТАСС) длительное время. Посмотрим, что будет", - добавил Трамп.

"Могут быть и другие. Мы вам сообщим об этом. Мы идем по их следу", - сказал он, имея в виду возможность задержания других лиц, причастных к утечкам информации.

Президент США не уточнил, какие именно сведения были раскрыты. Он также не назвал имя и должность задержанного.