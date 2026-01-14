Британия готовит спецназовцев для захвата танкеров "теневого флота"

Великобритания обучает военнослужащих сил специального назначения для захвата танкеров "теневого флота". Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник в оборонной сфере.

© Global look

По ее информации, проведением операций, вероятно, будет заниматься Особая лодочная служба - спецподразделение королевских ВМС.

Ранее вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что правительство Великобритании подготовило юридические основания, чтобы использовать свои вооруженные силы для задержания судов, якобы имеющих отношение к так называемому теневому флоту России. По ее сведениям, в британском кабмине пришли к выводу, что для этого можно задействовать положения закона 2018 года о санкциях и противодействии отмыванию денег.

7 января Минобороны Великобритании сообщило, что по просьбе американских властей оказало помощь в захвате российского нефтяного танкера "Маринера", также известного как Bella 1, в Атлантическом океане. Соединенное Королевство предоставило свои авиабазы ВВС США, а также задействовало разведывательные самолеты для отслеживания "Маринеры" и направило танкер Tideforce королевского вспомогательного флота для поддержки американских военнослужащих.

В МИД РФ ранее призвали Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры", а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море.