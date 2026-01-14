Власти Сербии сообщили, что в Косово произошли новые нападения албанцев на сербов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии, косовская полиция избила молодого серба на блокпосте на Бистричком мосту. При этом в процессе полицейские издевались над мужчиной. Этот акт насилия расценивают как продолжение нападений в отношении косовских сербов в начале года.

«Издевательство над Вукашином Блажичем и двумя его друзьями, один из которых несовершеннолетний, со стороны так называемой "косовской полиции" на блокпосте на Бистричком мосту представляет собой новый инцидент на национальной почве в режиссуре Альбина Курти и его якобы полицейских сил, чьей мишенью стали сербские дети», — сказано в сообщении канцелярии.

Там также добавили, что полицейские придрались к сербам, которые проезжали через блокпост, потому что нашли на телефоне одного из них символику спортивного клуба с гербом Сербии.