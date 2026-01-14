Politico: Из-за мировых проблем Кая Каллас готова уйти в запой

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ситуация в мире складывается таким образом, что "пора начинать пить". Об этом пишет издание Politico.

Заявление о готовности уйти в запой Каллас сделала на встрече с европарламентариями. Как сообщают депутаты, глава евродипломатии сказала, что, "хотя она и не злоупотребляет алкоголем, сейчас, учитывая события в мире, возможно, настало время начать".

Politico отмечает, что Каллас сделала свое заявление в тот самый момент, когда вице-президент США Джей Ди Вэнс проводил переговоры с министрами иностранных дел Гренландии и Дании в Вашингтоне.

В ходе общения Каллас с депутатами в целом царили настроения, что прошедший год "был не самым радостным".

Как отмечает Politico, "геополитика стала наиболее актуальной проблемой для ЕС" на фоне опасений в Европе по поводу возможной аннексии Гренландии Трампом, массовых протестов в Иране, а также конфликтов на Украине и в секторе Газа и операции США в Венесуэле.