Переговоры Дании и США по Гренландии провалились

Между Вашингтоном и Копенгагеном остаются существенные различия по вопросу Гренландии, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Об этом пишет The Guardian.

© Global look

В среду, 14 января, в Белом доме датская делегация провела переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Расмуссен заметил, что в королевстве продолжают считать: долгосрочная безопасность острова может быть обеспечена в рамках существующих механизмов — соглашения 1951 года об обороне Гренландии, а также Договора НАТО.

«Идеи, которые не уважали бы территориальную целостность Королевства Дания и право народа Гренландии на самоопределение, разумеется, абсолютно неприемлемы, и поэтому у нас по-прежнему сохраняется принципиальное расхождение во взглядах», — пояснил министр.

По его оценке, нет и не было непосредственных угроз со стороны Китая и России, с которыми Дания и Гренландия, а также их союзники, не смогли бы справиться сами.

Расмуссен уточнил, что в ближайшие недели будет создана рабочая группа, направленная на поиски устраивающего обе стороны решения.

Сам факт того, что датский дипломат почувствовал необходимость публично защищать территориальный суверенитет своей страны от президента США Дональда Трампа, того, кто должен быть ближайшим союзником Дании, является поразительно мрачным, отметили авторы статьи.