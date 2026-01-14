Переговоры Дании и США по Гренландии провалились

Дания не смогла убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией, заявил глава МИД европейской страны Ларс Лёкке Расмуссен итогам встреч в Вашингтоне. Его слова приводит ТАСС.

При этом он заявил, что нарушение США территориальной целостности Дании и права населения Гренландии на самоопределение было бы совершенно неприемлемо.

«Идеи, которые представляли бы собой неуважение территориальной целостности Королевства Дания и права гренландцев на самоопределение, конечно, совершенно неприемлемы», — подчеркнул глава МИД.

Ранее стало известно, что Расмуссен и министр по делам независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт планируют убедить вице-президента США Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио отказаться от притязаний США на Гренландию во время предстоящей встречи.