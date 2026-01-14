В Софии проходит акция протеста за честное проведение досрочных выборов

Массовая акция протеста с требованием честного проведения досрочных парламентских выборов проходит в Софии. По наблюдению корреспондента ТАСС, в акции под лозунгом "За честные и справедливые выборы и 100% подсчета итогов голосования при помощи специализированных машин" принимают участие тысячи людей, движение в центре Софии блокировано.

Организаторами акции стали представители оппозиционных партий, которым не понравилась инициатива парламентского большинства, выступившего за изменение избирательного кодекса и обязательное использование для подсчета голосов новых сканеров. Оппозиция уверена, что за приблизительно два месяца до выборов новые машины не успеют ни приобрести, ни настроить, ни лицензировать, а значит, голосование пройдет с использованием бумажных бюллетеней, что даст дополнительные возможности для фальсификации его итогов.

В настоящее время после отставки правительства в декабре в Болгарии продолжается конституционная процедура, которая дает возможность депутатам парламента 51-го созыва сформировать новое правительство, два ведущих политических объединения от этого права уже отказались. В ближайшие несколько дней президент вручит третий мандат одной из остальных семи парламентских групп. Если и он не будет реализован, что является наиболее вероятным вариантом, то глава государства назначит технического премьер-министра и техническое правительство, которое в течение двух месяцев должно подготовить и провести в стране досрочные парламентские выборы.