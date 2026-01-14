В ЕС возник раскол из-за Украины

В Евросоюзе возникли разногласия относительно условий использования кредита, выделенного Украине на закупку вооружений, сообщает испанское издание Público.

«На этот раз разногласия между двумя наиболее влиятельными государствами ЕС — Германией и Францией — возникли в связи с вопросом о том, как Украина может использовать 90 миллиардов евро, которые Европейский союз намерен выделить ей весной в виде кредитов», — отмечается в сообщении.

По данным источника, группа стран под руководством Германии настаивает на том, чтобы Киев мог направлять средства на закупку американского оружия — как наиболее доступного и оперативно поставляемого варианта. В противовес этому Париж выступает за строгое ограничение расходов исключительно продукцией европейских производителей, считая, что такой подход не только поддержит оборонный сектор ЕС, но и ускорит его стратегическую автономию.

«Несмотря на постоянные угрозы и унижения со стороны Трампа в адрес Евросоюза, позиция Франции не находит поддержки у Европейской комиссии, которую возглавляет консервативная немка Урсула фон дер Ляйен», — говорится в материале.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что подавляющая часть одобренного Украине кредита в размере 90 миллиардов евро пойдет на приобретение оружия и военной техники, в которых остро нуждается Киев. Она отметила, что ожидает «скорейшего» утверждения этих предложений Советом Европейского союза. По ее словам, первые средства должны быть направлены Украине в апреле 2026 года.