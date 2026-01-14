Орбан высказался о коррупционных скандалах на Украине
Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал тех, кто игнорирует коррупционные скандалы на Украине и заявил, что Киев якобы провел «впечатляющие реформы» по борьбе с коррупцией. Своим мнением он поделился в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
По мнению Орбана, «история с золотым унитазом в Киеве» стала в Венгрии символом коррупции на Украине.
Ранее Орбан заявил, что финансовая поддержка Украины приведет к краху Европы.