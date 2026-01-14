Пашинян пообещал сыграть на барабанах для молодежи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал устроить вечеринку для молодежи, на которой он лично сыграет на ударных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Отметим, что ранее Пашинян научился играть на барабанах. К своему сообщению он приложил видео с демонстрацией своих навыков — на кадрах можно увидеть, как Пашинян играет в своей резиденции в компании других музыкантов.

«Скоро приглашу молодежь на дискотеку», — заявил он.

При этом, ранее Пашинян уже хвастался своими музыкальными талантами — в конце декабря 2025 года он играл на барабанах во время политического собрания правящей партии «Гражданский договор» в одном из ресторанов близ Еревана. Позже стало известно, что Пашинян получил барабаны в подарок и учился играть на них несколько месяцев.

