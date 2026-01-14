Сайт иранского новостного агентства Tasnim полностью недоступен

Telegram-канал иранского новостного агентства Tasnim заявил, что власти США заблокировали домен агентства tasnimnews.com

"Этот враждебный шаг был предпринят после того, как агентство Tasnim в последние дни пыталось с помощью оперативного информирования предупредить людей и наблюдателей о сути недавнего заговора против народа и таким образом, вместе с другими СМИ, преданными правде, сделать решительные шаги в борьбе с терроризмом, насилием и запугиванием", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сайт агентства вскоре будет доступен на иранском домене ir по адресу tasnimnews.ir. Однако на 20.00 часов 14.01.2026 по московскому времени сайт Tasnim в иранской доменной зоне не работал.

Домен tasnimnews.com заблокирован, несмотря на то, что по данным информационной системы WHOIS он оплачен до 2027 года, а значит, речь не идет об отключении из-за просрочки платежа. Место регистрации во французской компании Gandi также не изменилось.

Как отмечают эксперты, недоступность сайта не обязательно означает его изъятие или дерегистрация. Возможно и отключение ресурса. Такое действие могло бы быть инициировано на одном из трех уровней: уже упомянутым регистратором (французская компания Gandi), оператором реестра .com (американская Verisign) или, что маловероятно, на уровне корневых серверов IANA (Internet Assigned Numbers Authority - Администрация адресного пространства интернета). Ни одна из вышеперечисленных организаций публичных заявлений не делала.

Наиболее правдоподобной гипотезой является блокировка на уровне французского регистратора (Gandi SAS), принадлежащего голландской компании Total Webhosting Solutions B.V.

"Такое решение могло быть принято на уровне регистратора, в рамках юрисдикции Франции, например, по запросу правоохранительных органов. С точки зрения правил ICANN (Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) подобные односторонние действия возможны по решению государственных органов страны юрисдикции конкретного регистратора или реестра, что создает очередной прецедент внешнего вмешательства в глобальную интернет-инфраструктуру," - рассказал "РГ" представитель российского регистратора доменов компании "Руцентр".

При этом он подчеркнул, что достаточных данных для того, чтобы делать конкретные выводы, в данный момент нет: "Можно лишь выдвигать версии и строить догадки о причинах и источниках блокировки домена агентства".