Источник в правительстве Ирана рассказал, кто организовал беспорядки

Беспорядки в Иране за последние несколько дней, как сообщил источник ТАСС в правительстве исламской республики, являются тщательно спланированной операцией иностранных спецслужб. У Тегерана есть доказательства, подчеркнул он.

По словам источника, беспорядки были учинены с целью создания повода для военного вторжения в Иран. По его словам, задержанные участники протестных акций дали признательные показания, согласно которым они «получали деньги из-за рубежа». Также есть доказательства, что «некоторые проходили спецподготовку в других странах».

Правоохранительные органы, как он подчеркнул, контролируют ситуацию в Иране, никаких беспорядков в стране не зафиксировано.