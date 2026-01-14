В США началась встреча с главами МИД Дании и Гренландии

В Белом доме началась встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио с министром иностранных дел Дании Ларсом Лекке Расмуссеном и министром иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что встреча проходит на фоне слов президента США Дональда Трампа в отношении территориальной принадлежности Гренландии. По его словам, Гренландия должна стать часть США, а Дании необходимо «немедленно убраться» с острова.

При этом, ранее Трамп неоднократно говорил о стратегическом значении Гренландии для США. Кроме того, он выразил желание установить контроль над этой автономной территорией Дании.

Ранее Дания отправила в Гренландию дополнительные войска.