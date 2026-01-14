Слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о подготовке новых санкций против России свидетельствуют о том, что Евросоюз не намерен заканчивать конфликт на Украине. Такую точку зрения на своей странице в соцсети Х высказал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Если Каллас хочет закончить конфликт на Украине, ей нужно вернуться к реальности, ей нужно быть серьезной, ей нужно сменить язык общения", - написал Мема.

Политик указал, что санкционная политика не способствует завершению конфликта с Россией. Он также подчеркнул, что Кая Каллас продолжает настаивать на идее конфискации замороженных активов России, несмотря на признание отдельных стран ЕС необходимости диалога с Москвой.

Накануне портал Euractiv со ссылкой на неназванного дипломата писал, что Европейский союз планирует принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля. По данным источника, ЕС планирует представить очередной пакет рестрикций к годовщине начала спецоперации на Украине.