Появились подробности о прошлом нового министра обороны Украины

Новый министр обороны Украины Михаил Федоров в прошлом состоял в организованной преступной группе, занимавшейся телефонным мошенничеством. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

"Аферисты создали сайт об уникальной методике быстрого похудения "Инноцентр" и продвигали его. Никакого чудо-препарата в реальности, конечно же, не было. Продавали пустышку. Федоров играл ключевую роль в этой темке — занимался интернет-рекламой, подчищал негативные отзывы, находил клиентов с кошельком потолще. Стабильный доход предприятию приносили и классические украинские прозвоны под видом силовиков", - сказано в посте.

Как утверждает канал, Федоров якобы поставлял сообщникам номера потенциальных жертв.

Журналисты уточняют, что схема действовала несколько лет. Центр мошенников, отмечается, базировался в Запорожской области. СМИ уточняет, что именно там закупали телефоны, сим-карты и регистрировали сайты. Банковские карты, на которые пострадавшие переводили деньги, заводили на подставных лиц, следует из сообщения.

Канал также выяснил, что все злоумышленники, кроме Федорова, были осуждены по ч. 3 ст. 190 УК Украины "Мошенничество в особо крупном размере".