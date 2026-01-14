Покупка Гренландии обойдется США примерно в 700 миллиардов долларов. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на оценку, подготовленную в рамках планирования, связанного со стремлением Вашингтона получить контроль над островом.

По информации телеканала, полученной от высокопоставленного американского чиновника, президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио подготовить в ближайшие недели предложение о покупке Гренландии. По словам источника, этот план Трамп считает приоритетным.

В Вашингтоне, как отмечает NBC, также рассматривают возможность заключения с Гренландией соглашения о свободной ассоциации, которое предполагает оказание острову финансовой помощи в обмен на предоставление США возможностей для военного присутствия. Аналогичные соглашения США уже имеют с Республикой Маршалловы Острова, Федеративными Штатами Микронезии и Республикой Палау.

Дания отправила в Гренландию войска

Телеканал указывает на то, что, несмотря на все звучавшие в последнее время из Вашингтона заявления, некоторые чиновники американской администрации считают более вероятным сценарием попытку со стороны США выкупить остров или заключить с ним новый союз, а не силовую операцию.

В Гренландии и Дании, однако, все предложения о покупке пока отвергают. Во вторник премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава гренландского правительства Йенс-Фредерик Нильсен на совместной пресс-конференции однозначно заявили, что остров не продается.

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотсфельдт, прибывшая в среду вместе с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном в Вашингтон для переговоров с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, также заявила, что "Гренландия не хочет принадлежать Соединенным Штатам, управляться ими или быть их частью".