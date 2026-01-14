12-летний лыжник был заживо погребен под снежной лавиной в Европе и не выжил

Отправившийся кататься на лыжах с родителями 12-летний мальчик попал в снежную лавину на горе в Европе и был погребен заживо. Об этом стало известно Bild.

Трагедия произошла на горнолыжном курорте Спортгастайн, расположенном на горном массиве Кройцкогель в Австрии. Семья с ребенком каталась вне трассы. При этом на высоте около 2,7 тысячи метров внезапно начался сход снега, который затянул несовершеннолетнего лыжника.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и вытащили мальчика. В течение 45 минут специалисты пытались реанимировать его, однако он не выжил. По данным компании канатной дороги Гастайна, пострадавший был гражданином Чехии.

Ранее 50-летний турист отправился кататься на лыжах в Альпы и попал под сход лавины. Мужчина оказался погребен под 2,5-метровым слоем снега.