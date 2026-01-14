США при захвате Мадуро больше опасались его жены, чем его самого

США при планировании операции в Венесуэле учли, что супруга президента Николаса Мадуро Силия Флорес «агрессивнее и воинственнее» мужа, пишет РИА Новости со ссылкой на правовое заключение американского Минюста.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, захватили и вывезли в Нью-Йорк президента и его жену. В Вашингтоне заметили, что они якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу для Соединенных Штатов.

Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. В настоящее время ведется подготовка к новому.

«[На заседании] ожидается также присутствие жены Мадуро», — говорится в документе.

В заключении отмечается, что Сильвия Флорес «известна большей агрессивностью и воинственностью», чем ее супруг.

Названа глобальная цель похищения Николаса Мадуро

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа США при захвате вежливо обращались с Флорес и даже предложили ей остаться в Каракасе. Она отказалась и последовала за мужем, что шел в окружении вооруженных людей.