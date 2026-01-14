Тегеран опроверг данные зарубежных СМИ о числе жертв протестов

Судебные власти Ирана опровергли распространяемые иностранными СМИ данные о более чем 12 тысячах жертв протестов, передает иранское агентство Mehr.

Они назвали подобную информацию фальсификацией, а их распространение возложили на новостные агентства "Моссада" (израильской разведслужбы – Ред.) «Это настоящая ложь», - подчеркнули власти.