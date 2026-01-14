На Украине заявили о возможном сговоре Тимошенко с офисом Зеленского

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко могла вступить в сговор с офисом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы сорвать голосование Верховной Рады по назначению министров обороны и энергетики. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В рамках этой версии Тимошенко пыталась сорвать голосование по согласованию с руководством страны, так как последнее считает кандидатов в министры Михаила Федорова и Дениса Шмыгаля недостаточно лояльными, но не хочет использовать для срыва их назначения голоса депутатов от президентской партии «Слуга народа».

Кроме того, отмечается, что «Батькивщина» помогла снять с должности главы Службы безопасности Украины Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), против чего выступала остальная антипрезидентская коалиция. За эти действия ее и решили наказать антикоррупционные органы.

Кроме того, журналисты назвали еще две версии произошедшего. Согласно одной из них, наоборот, уже действия Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры против Тимошенко были согласованы с командой президента, чтобы «дисциплинировать» депутатов от «Слуги народа».

Другая версия, которую «Страна» называет наиболее распространенной, предполагает, что антикоррупционные органы действуют в интересах противников Зеленского, чтобы запугать депутатов и фракции парламента и переформатировать большинство в Раде.

Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады подозревают в подкупе народных депутатов и покупке их голосов «за» или «против» в конкретных законопроектах. После этого начались обыски в офисе партии «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер страны Тимошенко, ей предъявили обвинения.