Трамп получил список потенциальных целей в Иране

Администрация президента США Дональда Трампа получила список из особо важных объектов на территории Ирана, которые могут стать целью потенциального удара со стороны американских сил. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно информации издания, список составила некоммерческая организация United Against Nuclear Iran, базирующаяся в Вашингтоне. В перечень вошли 50 целей, включая штаб Корпуса стражей исламской революции в Таралле — центр подавления протестов, который осуществляет контроль над иранскими силовиками.

Кроме того, в список вошли еще четыре ключевых командных центра в различных регионах иранской столицы, 23 региональные базы КСИР и «Басидж», а также скрытая инфраструктура координации для местной полиции. В Белом доме пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее Трамп обратился к протестующим в Иране.