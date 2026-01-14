Филиппо призвал Францию выйти из ЕС из-за плана ФРГ по Украине
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Париж выйти из ЕС на фоне плана Германии по вопросу закупок оружия для Украины.
Как отметил он, Германия хочет, чтобы выделенные Киеву €90 млрд были потрачены на закупку американской или немецкой военной техники.
По словам политика, это ставит Францию в невыгодное положение.
Ранее Politico писало, что у Германии возникли разногласия с Францией по поводу закупок вооружений Украиной за счёт кредита на сумму €90 млрд.
Также сообщалось, что позиция Франции покупать только европейское оружие для Украины за счёт кредита ЕС «свяжет Киеву руки».