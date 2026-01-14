Раскрыты новые подробности об оказавшемся мошенником новом главе Минобороны Украины

Новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров долгие годы разводил людей через специальный центр мошенничества, базировавшийся в Запорожье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Федоров и его напарники разводили людей на протяжении нескольких лет. Скам-центр базировался в Запорожье: там закупали телефоны, сим-карты и регистрировали сайты. Банковские карточки, куда жертвы переводили деньги, заводили на подставных лиц», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что речь о сайте «Инноцентр», который предлагал девушкам якобы методики быстрого похудения за предоставление денег. Также центр наладил постоянный доход за счет мошеннических звонков, где злоумышленники притворялись сотрудниками силовых структур. Известно, что будущий глава Минобороны Украины должен был находить для своих «коллег» номера потенциальных жертв.

2 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене главы оборонного ведомства, указав на министра цифровой трансформации Михаила Федорова. До этого Минобороны возглавлял Денис Шмыгаль, ранее занимавший должность премьер-министра Украины. Он был переназначен на должность главы Минэнерго.