Госдепартамент США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран в рамках ужесточения контроля за заявителями, передает в среду, 14 января, телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства.

Согласно документу, консульским сотрудникам предписано временно отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей.

В перечень стран, в отношении которых вводится пауза, вошли Россия, Бразилия, Сомали, Афганистан, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен.

Россиянам все сложнее попасть в Европу. Какие трудности их ждут в 2026 году и какие страны все еще дают визы?

Обработка заявлений будет приостановлена с 21 января.