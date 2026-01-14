Госдеп США приостановил обработку виз для россиян

Госдеп США приостановил обработку виз для граждан 75 стран, включая Россию. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на служебную записку ведомства.

Как указано в документе, консульским сотрудникам предписано временно отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей.

Ранее американская администрация запретила въезд в страну жителям Буркина-Фасо, Нигера, Мали, Южного Судана, Лаоса, Сьерра-Леоне и Сирии. Тогда же ввели частичные ограничения на выдачу виз гражданам 15 государств: Анголы, Антигуа и Барбуды, Бенина, Кот-д'Ивуара, Доминики, Габона, Гамбии, Малави, Мавритании, Нигерии, Сенегала, Танзании, Тонги, Замбии и Зимбабве.