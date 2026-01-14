Зеленский назвал главную задачу нового министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым министром обороны страны Михаилом Федоровым. Об этом украинский лидер написал в Telegram-канале.

«Главное — защита неба. Есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее», — написал он.

По словам Зеленского, планируется провести независимую проверку финансирования сферы обороны. Он отметил, что Федоров должен будет представить пути устранения дефицита оборонного бюджета.

В качестве третьей задачи нового министра Зеленский называет решение проблем с территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине).

14 января стало известно о назначении Федорова на пост министра обороны Украины. Его кандидатуру поддержали 277 парламентариев.