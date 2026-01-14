Трамп призвал Данию «немедленно убраться» из Гренландии

Глава американской администрации, Дональд Трамп, сделал жёсткое заявление, адресованное Дании, в котором потребовал незамедлительного ухода страны из Гренландии. Данное обращение было опубликовано им в социальных сетях с упоминанием НАТО.

«НАТО: Передайте Дании, пусть покинут эту территорию незамедлительно! Это непосильная задача для пары собачьих упряжек! Только Соединенные Штаты способны на это!» – заявил Трамп в своем сообщении.

К своему посту он приложил ссылку на статью, в которой говорилось о прошлогодних предупреждениях датских разведывательных служб относительно вероятных военных интересов России и Китая в регионе Гренландии и Арктики.

Стоит отметить, что президент США неоднократно подчёркивал стратегическую важность Гренландии для обеспечения национальной безопасности Соединённых Штатов. По его мнению, контроль над данным островом напрямую связан с геополитическими интересами США в Арктическом регионе. В связи с этим в Конгресс США уже был внесен на рассмотрение законопроект, предусматривающий возможность предоставления этому крупнейшему острову в мире статуса одного из американских штатов.