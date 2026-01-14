В Польше раскрыли, в каком случае США выйдут из НАТО

Бывший премьер Польши Лешек Миллер заявил, что США могут выйти из состава НАТО из-за планов присоединить Гренландию. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Миллера, Дания может оказать США вооруженное сопротивление, если Вашингтон попытается силой присоединить Гренландию. В этом случае США могут выйти из состава НАТО.

«Если бы мы услышали выстрелы, смертельные случаи и так далее, тогда нужно пристегнуться и очень внимательно следить за развитием ситуации, ведь это угроза для Североатлантического пакта. Тогда Соединенные Штаты могли бы сказать: хорошо, если вы хотите сражаться с нами, мы выходим из НАТО», — заявил он.

Миллер также добавил, что без США альянс перестанет представлять из себя угрозу. По его мнению, в этом случае НАТО станет «бумажным тигром».

