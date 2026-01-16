В Иране задержали 3 тыс. террористов и участников беспорядков

Правоохранительные органы Ирана задержали около 3 тыс. человек, обвиняемых в связях с террористическими группировками и участии в массовых беспорядках. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, как заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.