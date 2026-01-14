Выяснилось, кого больше Мадуро опасались США при планировании операции

В правовом заключении, опубликованного американским минюстом, отмечается, что при планировании операции в Венесуэле учитывалось, что супруга президента Николаса Мадуро Силия Флорес окажется "агрессивнее и воинственнее" его самого.

Так, в документе указывается что первая леди "известна большей агрессивностью и воинственностью".

3 января Вашингтон нанес массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро с женой Силией Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, супруги якобы имели отношение к "наркотерроризму".