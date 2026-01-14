Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший в эфире подкаста Кэти Миллер на YouTube рассказал, что его удивляет железное здоровье президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Чиновник заметил, что нередко сопровождает американского лидера в поездках, наблюдает за его питанием.

«Он ест очень вредную еду, а именно McDonalds, конфеты и диетическую колу. Он постоянно пьет диетическую колу. У него организм божества. Я не знаю, как он всë еще жив, но он жив», — отметил Кеннеди-младший.

Министр уточнил, что Мелания дома заставляет мужа есть полезную пищу, следит за соблюдением диеты. Вместе с тем, в дороге президент выбирает продукты крупных корпораций, потому что доверяет им и не хочет заболеть в ходе поездки.

Трамп договорился с Coca-Cola о тростниковом сахаре в рецепте вместо сиропа

Кеннеди констатировал, что при этом политик остается невероятно энергичным.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Трамп сбросил почти 14 килограммов благодаря своей жене Мелании, которая скорректировала его диету.

В частности, политик отказался от шведского стола в личной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и, с подачи супруги, начал есть более здоровую пищу.