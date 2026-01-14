В Словакии назвали глупостью идею создания стотысячной армии для Евросоюза

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк назвал «глупостью» идею создания стотысячной армии для Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на TASR.

По словам Калиняка, такая мера была бы излишней, потому что европейские страны защищает устав НАТО. Кроме того, министр также подчеркнул, что реализация такой инициативы потребовала бы огромных финансов — и даже в случае успеха это привело бы к созданию «параллельной НАТО структуре», работу которой тяжело представить.

«Это одна из очередных глупостей, которую Комиссия произвела. <...> Мы в НАТО и этим все сказано. <...> НАТО заботится о безопасности своих членов, точка», — заявил он.

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс призвал Евросоюз создать свою стотысячную армию.