Возбуждение уголовного дела в отношении лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко фактически ставит под угрозу срыва подписание потенциального мирного соглашения с Россией. Такое заявление сделал в среду, 14 января, депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По словам Дубинского, которого киевский режим обвиняет в государственной измене, Тимошенко — "потенциальный технический спикер" украинского парламента, который "может подписать любое соглашение с Россией", в том числе в рамках мирного урегулирования конфликта.

Нардеп выразил убежденность в том, что именно по этой причине "соросята и НАБУ ее и "сбивают", ведь на Украине "продолжается системная атака на всех политиков, которые могут быть договороспособны для завершения войны". Дубинский подчеркнул, что киевский режим в действительности не желает подписывать мирные документы, сообщает РИА Новости.

Сама Юлия Тимошенко, которую подозревают в подкупе депутатов Верховной рады, отвергла обвинения в свой адрес и обвинила участников следственных действий в беззаконии: "Более 30 вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников".

Политик заверила, что сумеет доказать безосновательность обвинений в свой адрес в судебном порядке. Она открестилась от аудиозаписей, опубликованных Национальным антикоррупционным бюро, на которых некая женщина обсуждает выплату по 10 тысяч долларов в месяц трем депутатов за "лояльное поведение".

Украинские средства массовой информации пишут, что такими выплатами Тимошенко обеспечила голосование большинства в Верховной раде за отставку главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), а также по другим кадровым и политическим вопросам.